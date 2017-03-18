Temizlikçi kadının korkul dolu anları

Maltepe'de evine temizlik için gelen kadını elindeki baltayla öldürmekle tehdit ederek rehin alan Levent K.(62) polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu yakalandı. 2 saat boyunca korku dolu anlar yaşayan Türkmenistan uyruklu Badegül G. kurtarıldıktan sonra polise teşekkür etti. Daha önceden de benzer bir olaydan polise geliş kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maltepe, İdealtepe mahallesin de önceki gün meydana gelen olayda polise gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi. Polisi arayan bir kişi arkadaşının temizlik için gittiği evde, ev sahibi tarafından rehin alındığını söyledi. Arkadaşının kendisine mesaj attığını söyleyen ihbarcı, onun hayatından endişe ettiğini belirtti. Bu ihbar üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ve rehine kurtarma müzakere timleri olayın olduğu adrese gitti.



ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ YAKALADI



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sırasında polis içerde bulunan şüpheliyi kadını bırakması için yaklaşık 2 saat boyunca ikna etmek için uğraştı. Bu sırada kilitli olan kapının açılması içine getirilen çilingir tarafından çalışma başlatıldı. Elindeki baltayla rehin aldığı kadını tehdit ettiği öğrenilen şüpheli bir türlü teslim olmayınca, Özel harekat polisleri çilingirin açtığı kapıdan içeri girdi. Şüpheli karşında silahlı polisleri görünce direnmenden teslim oldu. Bu sırada içerde korku dolu anlar geçiren Badegül G.'de kurtarıldı.



KURTARILAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU



Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Levent K. temizlik için eve gelen kadını neden rehin aldığı konusunda konuşmadığı öğrenildi. Levent K.'nın daha önceden de benzer bir olay nedeniyle polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Olayın mağduru Badegül G. ise kendisini zorla alıkoyan şüpheliden şikayetçi oldu.



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.