Cezaevinden izinli çıkan hükümlü tartıştığı arkadaşını öldürdü

Çorum'da izinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlünün tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürüp, cesedini gömdüğü belirlendi

Açık cezaevinden üç gün önce izinli ayrılan hükümlü Ünsal A'nın (37) dönmemesi üzerine güvenlik güçlerine bilgi verildi.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Ünsal A'nın iki gün önce galerici arkadaşı Ümit Şahin'in (32) aracında görüldüğü belirlendi.

İki gündür evine dönmeyen evli ve bir çocuk babası Şahin'in yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit eden ekipler, Ünsal A'nın merkeze bağlı Eskiköy köyü yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince yakalanan Ünsal A'nın ifadesinde tartıştığı arkadaşı Ümit Şahin'i tüfekle vurarak öldürüp cesedini merkeze bağlı Beydilli köyü yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söylemesi üzerine cumhuriyet savcısının gözetiminde bölgede kazı çalışması yapıldı.

Kazı yapılan alanda bulunan Şahin'in cesedi Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN ÜNSAL A'NIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR.

Bu arada Ünsal A'nın, 2014 yılında 16 yaşındaki komşusunun oğlunu kaçırdığı iddiasıyla "yağma ve hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından tutuklandığı, hapis cezasının kalan kısmını açık cezaevinde geçirdiği öğrenildi.