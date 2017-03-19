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'nde erkek cesedi bulundu

AA
  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 18:24 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 18:24
Kağıthane Deresi'nde erkek cesedi bulundu
Kağıthane Deresi'nde erkek cesedi bulundu

'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, deredeki kişiye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vinç yardımıyla dereden çıkarılan ve üzerinde Mehmet Bektaş'a ait nüfus cüzdanı bulunan , otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.