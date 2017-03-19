Kağıthane Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kağıthane Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, deredeki kişiye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Vinç yardımıyla dereden çıkarılan ve üzerinde Mehmet Bektaş'a ait nüfus cüzdanı bulunan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.