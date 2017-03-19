Manavgat'ta boş arazide erkek cesedi bulundu

Örnek Mahallesi Külliye Camisi yakınlarında bulunan boş arazide park halindeki 07 LTJ 26 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi gören çevredekiler, polise haber verdi.
Ekiplerin yaptığı incelemede kurşun izlerine rastlanan cesedin, Erkan Erge'ye (38) ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erge'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Erge'nin park halindeki otomobilde tabancayla vurulduğu, araçtan inmesinin ardından yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.