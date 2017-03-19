Nadir kelebeği öldürene hapis

İngiliz koleksiyoner Philip Cullen, “koruma altındaki kelebekleri yakalamak, saklamak ve öldürmek”ten suçlu bulundu. Hapis riskiyle karşı karşıya kalan Cullen’a verilecek ceza 7 Nisan’da belli olacak

İngiltere'nin en nadir kelebeği olan "büyük korubeni" (Maculinea arion) türündeki iki kelebeğin bir İngiliz koleksiyoner tarafından öldürülmesi davası mahkemeye taşındı. İngiltere'nin Bristol kentinde gerçekleşen mahkemede, 57 yaşındaki koleksiyoner Philip Cullen "koruma altındaki kelebekleri yakalamak, saklamak ve öldürmek" suçlarından suçlu bulundu. Cezası 7 Nisan tarihinde belli olacak Cullen, hapse girme riskiyle de karşı karşıya. Davanın savcısı Kevin Withey "Bu emsalsiz bir dava, daha önce hiç kelebek yakalama ve öldürme suçları sebebiyle bir kovuşturma gerçekleşmemişti" ifadesini kullandı.



İNTERNETTEN KELEBEK SATIŞI

Cullen, "büyük korubeni" türü kelebeklerin koruma alanları olan Gloucestershire ve Somerset bölgelerinde kelebek avlarken polis tarafından fark edilmişti. Cullen'ın evinde yapılan aramada yüzlerce ölü kelebek bulunurken, bu ölü kelebeklerden iki tanesinin "büyük korubeni" kelebek türünden olduğu belirlenmişti. Şüpheli hakkında detaylı soruşturma başlatan polis, Philip Cullen'ın internetten alışveriş yapılan e-bay sitesi üzerinden kelebek alım-satımı yaptığını ortaya çıkarmıştı.



400 DOLARA ALICI BULUYOR

İngiltere'nin en nadir kelebeği olan "büyük korubeni", mavi renkli kanatları üzerindeki siyah benekleriyle tanınıyor. Varlığı ilk olarak 1795'te kayıt altına alınan kelebek türünün soyu 1979'da İngiltere'de tükenince bir çevrebilimci tarafından İsveç'ten 1983'te kelebek yumurtaları getirilmişti. İngiltere hükümeti tarafından 2004'te kelebek türü koruma programına dahil edilen, tüm dünyada nesli tehlike altında olan kelebek türünün yakalanması, satılması ve öldürülmesi yasaklandı. Kelebekleri Koruma Derneği'nin açıklamasına göre kelebek alım-satımının illegal bir pazarı var. Derneğin sözcüsü Liam Creedon, Kraliçe Viktorya döneminde de kelebek koleksiyonu modası olduğuna dikkat çekerken, hala ender kelebek türlerini takip eden koleksiyonerler olduğunu ve "büyük korubeni" türü bir kelebeğin fiyatının 400 dolara kadar çıkabildiğini dile getirdi. DIŞ HABERLER