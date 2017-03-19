57 yaşındaki Wanda Holbrook, çalıştığı firmadaki robot tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. Robot, teknisyenin üzerine yüzlerce kilo ağırlığındaki römork parçasını atıp kafatasını ezdi.

ABD'de bir robot kontrolden çıkıp dehşet saçtı! Olay dün ülkenin Michigan eyaletinde yaşandı. Araba parçaları üreten fabrikada çalışan Wanda Holbrook (57), robot tarafından vahşice öldürüldü. 12 yıldır firmada çalışan kadın, tesisin 100 numaralı bölümündeyken bir anda robot kontrolden çıktı. Kadını sıkıştıran robot, Holbrook'un üzerine yüzlerce kilo ağırlığında römork parçası attı. Kafatası ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay büyük korku yaşattı.

EŞİ FİRMAYA DAVA AÇACAK