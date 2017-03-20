Alzheimer hastası kadını evine götüren polisler şoke oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda buldukları Alzheimer hastası kadını evine bırakan polisler, evde yaşlı kadının eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Torba Kavşağı'nda Alzheimer hastası bir kadının yolunu kaybettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Kaybolan kadını İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren ekipler titiz bir çalışma sonucu kadının isminin Leyla Esin Eren olduğunu ve Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede eşiyle birlikte yaşadığını tespit etti.

79 yaşındaki ileri derecede Alzheimer hastası olan kadını alarak eve giden ekipler, Leyla Esin Eren'in eşi emekli arkeolog Mustafa Eren'in evin içinde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Haber verilmesiyle olay mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Eren'in yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Eren'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. 70 yaşındaki emekli arkeolog Mustafa Eren'in bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve kalp krizinden ölmüş olabileceği bildirildi.

Eren'in biri İstanbul'da biri ise Almanya'da yaşayan iki oğlu olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.