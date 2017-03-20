Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Ege bölgesi ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığıkuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30- 50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 17