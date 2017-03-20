Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 20 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 763'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 30, 38, 40, 45, 56, 58, 63, 72, 74, 75 ve 77 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi 150 bin 856'şar lira ikramiye kazandı. On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 763'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 25, 30, 38, 40, 45, 56, 58, 63, 72, 74, 75 ve 77 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 150 bin 856 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 80 kişi 2 bin 514 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 947 kişi 103 lira 45'er kuruş, 7 bilen 19 bin 95 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 110 bin 189 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 815 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Karabağlar, Kastamonu'nun Tosya ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 2 milyon 11 bin 393 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 801 bin 984 lira 66 kuruş KDV, 446 bin 976 lira 43 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.