Senem’in hayali gerçek oldu

Cam kemik hastası olan ve yürüyemeyen Senem Ünal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme hayalini SABAH yazdı gerçek oldu. Erdoğan’la buluşan Senem “O benim hayatımı değiştirdi” dedi

Cam kemik hastası olan ve kırık kemikleri nedeniyle yürüyemeyen Senem Ünal, 27 yıl evine hapsoldu. Evi ve ailesi dışında bir hayatı bilmeyen tekerlekli sandalyeye mahkûm Senem Ünal, SABAH'a verdiği röportajda, "Benim varlığımı bilen yoktu. 2002'ydi sanırım. AK Parti iktidara gelmişti. 'Engelli tespiti' başlatılmış. O zaman sosyal hizmet görevlisi ve sosyolog evimize geldi. İşte ben o gün bambaşka bir hayata uyandım. Yepyeni bir Türkiye'yle uyandım. O zamana kadar yok sayılan Ünal, Erdoğan'la var oldu" diyerek, yaşadıklarını anlatmıştı.



'GÖRMEK NASİP OLDU'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın vesilesiyle Bağcılar Engelliler Merkezi'nde ahşap yakma sanatını icra eden Unal'ın en büyük hayali, Erdoğan'a ahşap yakma sanatıyla yaptığı portresini hediye etmekti. 11 Mart'ta Erdoğan, Bağcılar Kirazlı Metrosu'da konuşma yaptı ve sahneye Senem Ünal de çıktı. Ünal o an hissettiklerini şöyle anlattı: "Yaşadıklarımı gazeteden okumuş. Adım söylendiğinde çok heyecanlandım. Onunla göz göze gelmek daha da heyecanlıydı. Gazetenize yazdınız Allah Erdoğan'ı dünya gözüyle görmeyi nasip etti." Haftada 5 gün rehabilitasyon merkezinde ahşap yakma ve boyama sanatıyla ilgilenen Senem Ünal'ın aynı zamanda iki şiir kitabı var.