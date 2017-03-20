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Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ‘’ yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 16:39
Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ‘Savaşçı’ yakalandı
Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ‘Savaşçı’ yakalandı

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Yemen uyruklu ‘’ kod isimli şahıs ’da, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye bilinmeyen nedenlerden dolayı giriş yasağı bulunan Yemen uyruklu '' kod isimli N.A.M. A., şahsın bir araç ile - Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında seyir halinde olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Harekete geçen jandarma ekipleri Şambayat Beldesi yakınlarında şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurarak şahsı gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Adıyaman Valiliği İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sınır dışı edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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