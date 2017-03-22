X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 9 günlük bebeği 4 bin liraya sattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

9 günlük bebeği 4 bin liraya sattı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 17:25 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 17:31
9 günlük bebeği 4 bin liraya sattı
9 günlük bebeği 4 bin liraya sattı

’nın İlçesi’nde yaşayan ve kendisini terk eden imam nikâhlı eşinden hamile kalan 45 yaşındaki G.C. 25 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne G.G. çocuğuna bakamayacağı gerekçesi ile 9 günlük iken Ü.K. (45) ve N.Ç. (43) isimli iki kadının yardımı ile Menteşe İlçesi’nde yaşayan D.K. (35), Z.K. (39) isimli çifte 4 bin liraya sattı.

'Fatma Gül' ismi verilen küçük rahatsızlanınca D.K. ve Z.K. çifti tarafından Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan ilk kontrolde 25 günlük bebeğin solunum yetmezliği çektiği tespit edilirken, doktorlar bebeğin ayak topuğunda morluk bulunduğu ve bebeğin darp edilmiş olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi.

4 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATMIŞLAR

Bunun üzerine çalışma başlatan Muğla emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 günlük bebeğin D.K. ve Z.K. çiftine 4 bin lira karşılığında satıldığını tespit etti. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine bebeğin gerçek annesi G.C., bebeğin satılmasında aracılık eden Ü.K. ve N.Ç. ile bebeği satın alan D.K. ve eşi Z.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından ifadeleri alınan zanlılar kasten yaralama, çocuğun kaçırılması ve alıkoymak suçlaması ile hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

BENZER HABERLER