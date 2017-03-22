Göçmenlerden polise sarılarak teşekkür...

İstanbul Kaçakçılık Polisi’nin göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik operasyonunda kurtarılan kaçaklar, aç ve susuz geçen dehşet dolu bir haftanın ardından kendilerini kurtaran polislere sarılarak teşekkür etti.

1 HAFTADIR AÇ SUSUZ

Göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik yerde çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli ve Fatih'teki bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda çetenin elebaşısı R.Ş. (44), Vietnam uyruklu T.N.T. (25), Çin uyruklu J.S. (31) ile F.W. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak göçmenleri zorla tuttukları adrese giren polisler, Uzakdoğu ülkelerinden olan 10 kaçak göçmenle karşılaştı. Tercüman aracılığıyla göçmenlerle konuşan polis, çete üyelerinin, söz konusu adreste zorla tuttukları kaçak göçmenlere bir haftadır yemek vermediklerini öğrendi. Taylandlı tercüman ve bir kaçak, kendilerini kurtarıp yemek veren polislere sarıldı. Baskınlarda 14 pasaport, 3 bin euro ve 11 Çin kimliği ele geçirildi.