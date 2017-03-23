'Kulaklık' az kalsın canına mal oluyordu!

İzmit'te kulaklıkla müzik dinlerken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki Buse Saz'a otomobil çarptı.

Kaza, D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda karşıdan karşıya geçerken kulaklıkla müzik dinleyen ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Buse Saz'a, Gürsel Koyunal yönetimindeki 41 T 0218 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız havalanıp yere düştü. Kazayı görenler 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Buse Saz ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.