Milli Piyango(MPI) - Süper Loto sonucu - 23 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 492'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 10, 13, 18, 38, 41 ve 52 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 13.617.071,30 büyük ikramiye haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 10, 13, 18, 38, 41 ve 52 oldu.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 13 milyon 617 bin 71 lira 30 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 102 kişi 8 bin 45 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 895 kişi 180 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 101 bin 449 kişi 15'er lira ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 223 bin 975 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 330 bin 125 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 302 bin 617 lira 81 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir.

İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir.

İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır.