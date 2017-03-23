TEM'de TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Düzce'den geçen TEM'de önünde giden TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Düzce Gümüşova Rampaları Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 63 yaşındaki Şerif Ali Göktaş yönetimindeki 54 VH 644 plakalı kamyon, öndeki 36 yaşındaki Bahman Azmal yönetimindeki 68 A 42810 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Göktaş, hurdaya dönen kamyonun şoför kabininde sıkışarak öldü.
Göktaş'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.