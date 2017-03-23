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'de TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 16:52
TEM'de TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü
TEM'de TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

'den geçen 'de önünde giden TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü.

, saat 13.00 sıralarında Gümüşova Rampaları Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 63 yaşındaki Şerif Ali Göktaş yönetimindeki 54 VH 644 plakalı kamyon, öndeki 36 yaşındaki Bahman Azmal yönetimindeki 68 A 42810 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Göktaş, hurdaya dönen kamyonun şoför kabininde sıkışarak öldü.

Göktaş'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.