Çanakkale'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre saat 18.19 sularında, Çanakkale - Ayvacık'ta 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.19'da Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü açıklarında, yerin 7.9 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin 4.2 şiddetinde ve yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.