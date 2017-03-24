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'de korkutan !

DHA
  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 19:47
Çanakkale'de korkutan deprem!
Çanakkale'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre saat 18.19 sularında, - 'ta 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.19'da İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü açıklarında, yerin 7.9 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve çevre köylerde de hissedildilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin 4.2 şiddetinde ve yerin 6.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

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