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- - 25 Mart 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 22:06 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 22:08
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 25 Mart 2017
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 25 Mart 2017

İdaresi tarafından düzenlenen oyununun Bin 63'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 8, 12, 19, 20 ve 23 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen bir kişi, 3 milyon 660 bin 939 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi tarafından düzenlenen oyununun Bin 63'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 8, 12, 19, 20 ve 23 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen bir kişi, 3 milyon 660 bin 939 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 136 kişi 5 bin 939 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 326 kişi 72 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 155 bin 143 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 790 bin 61 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 7 bin 769 lira 65 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 121 bin 550 lira 59 kuruş aktarılacak.

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