‘O melek yüzlü katildi’ iddiası

Siyah beyaz perdenin en güzel kadınlarından Lana Turner’la ilgili yazılan kitap kafaları karıştırdı. Turner’ın kızıyla yatakta bastığı mafya sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü, hapse girmemek için suçu kızının üstüne attığı öne sürüldü

Bir dönem sinemanın en güzel kadınlarından olan Lana Turner'ın filmlerindeki gibi katil olduğu öne sürüldü. Turner'ın mafya sevgilisini öldürüp suçu kızına attığı iddia edildi. Siyah beyaz perdenin efsane isimlerinden olan ABD'li ünlü yıldız Lana Turner hakkında yazılan bir kitap kafaları karıştırdı. Film tarihçisi olan Darwin Porter yazdığı "Lana Turner: Hearts and Diamonds Take All" isimli kitapta, bir dönem sinemanın en çekici kadınları arasında gösterilen Turner'ın aslında bir katil olduğunu ileri sürdü. Tarihçi Porter'ın iddiasına göre 74 yaşındayken 1995'te yaşamını yitiren Turner, zamanında mafya sevgilisini öldürdü.



KATİLİ CANLANDIRMIŞTI

İngiliz Daily Mail gazetesine kitabı ve iddiaları hakkında konuşan Porter, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde rol alan ve 3 kez Oscar adaylığı bulunan Turner'ın Nisan 1958'de evinde sevgilisi Johnny Stompanato'yu bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti. "Dr Jekyll ve Mr Hyde" ile "Peyton Place" gibi filmlerin yanı sıra bir katili canlandırdığı "The Postman Always Rings Twice" filmi ile bilinen Lana Turner, aslında gerçekte de filmindeki gibi eşini öldüren gizemli bir katil olabilir" denilen haberde cinayetin işlendiği dönemde Turner'ın yerine hapse 14 yaşında olan kızı Cheryl Crane'in girdiği hatırlatıldı.



YAKINLARINA İTİRAF ETTİ

Cherly Crane'in annesi Turner'ı korumak için mutfaktan aldığı bıçakla mafya lideri Stompanato'yu öldürdüğü belirlenmişti. Turner da ifadesinde sürekli şiddetine maruz kaldığını söylediği sevgilisinin kendisi ve kızını öldürmekle tehdit ettiğini vurgulamış ve jüri de genç kızın annesini korumak için cinayeti işlediğine hükmetmişti. Ancak tarihçi Porter olaya yakından şahit olanlarla birlikte çeşitli özel dedektif belgelerine dayandırdığı kitabında katilin Turner olduğunu ve hapse girmemek için suçu kızına attığını savundu. Yazara göre Turner'ın sevgilisini Beverly Hills'teki evinde öldürmesinin sebebi ise Stompanato'yı kızı Cheryl Crane ile aynı yatakta basması oldu. Kitaba göre; güzel oyuncu Turner da ölmeden önce yakın çevresine cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti.



Yakalandığı gırtlak kanserinin ardından 1995'te yaşamını yitiren Turner, 8 kez yaptığı evliliklerin dışında Clark Gable, Rex Harrison ve Frank Sinatra gibi isimlerle yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.