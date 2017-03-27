Emekli polis başından vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te emekli bir polis memuru aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Burç Ormanı civarındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde araçla devriye gezen polisler, boş arazide terk edilmiş haldeki 54 KS 359 plakalı aracın yanına gitti. Otomobil içerisinde bir şahsın başından vurulmuş olduğunu gören polis ekipleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan şahsın öldüğünü tespit etti.

EMEKLİ POLİS MEMURU...

Olay yeri inceleme ekipleri şahsın üzerinde ve araç içerisinde yaptıkları incelemede ölen kişinin 10 ay önce emekli olan ve galericilik yapan emekli polis memuru Abdullah B. (49) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından emekli polisin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

BEYLİK TABANCASI KAYIP

Öte yandan, polis ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada emekli polise ait beylik tabancasına ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.