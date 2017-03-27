Film gibi soygun

Monaco’daki “Cartier” mücevher mağazasında soygun şoku yaşandı. Kaçarken kullandıkları aracı tünelde ateşe verip polisin işini zorlaştıran 4 soyguncu sıkı takip sonucu yakalandı

Monaco'daki "Cartier" mücevher mağazasında cumartesi günü gerçekleştirilen silahlı soygun filmleri aratmadı. Monte-Carlo bölgesindeki lüks gazinolar ve mağazaların bulunduğu Gazino Meydanı'ndaki ünlü mücevher mağazasına giren üç kişi mağazanın içine girerek mücevherleri çaldı. Suç ortakları olan bir kişi ise arabada onları bekledi. Soygunun ardından araca binen şüpheliler tek kurşun sıkmadı ancak polisle aralarında film gibi kovalamaca yaşandı. Tünele girince otomobillerini ateşe verip polisin işini zorlaştıran soyguncular yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ilk olarak bir soyguncuyu bir miktar mücevher ile birlikte yakaladı. Ardından 3 şüpheli daha yakalandı. Prenslik Hükümeti İletişim Müdürlüğü, polisleri tebrik etti.



DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞTU

Cumartesi günü gerçekleşen soygunda mağazadan çalınan mücevherlerin değerini açıklamayan lüks mücevher markası Cartier içinse bu ilk silahlı soygun vakası değil. Fransa'nın Cannes kentindeki Cartier şubesi 2015 Mayıs ayında, Cannes film festivaline sayılı günler kala soyulmuştu. Yaşlı adam maskesi takan hırsızlar, gece bekçisi olmasına rağmen mağazaya girmeyi başarmış ve 17.5 milyon dolar (63 milyon TL) değerinde mücevher çalmışlardı.