Mevlüt Yüksel yine hedef seçildi

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e karşı yapılan taciz saldırılarına bir yenisi daha eklendi. FETÖ'cülerin hedefinde bulunan Yüksel'in bu sefer İstanbul Fatih'teki evi hedef seçildi. Eşi ile birlikte aile ziyaretinden dönen Yüksel, eve geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kapıda parmak izi aradı. Öte yandan Yüksel, hacker saldırılarıyla da karşı karşıya kaldı. Şirket ve özel mail hesapları ele geçirilmeye çalışıldı. Kendisine yönelik saldırıları değerlendiren Yüksel, "Uzun süredir şahsıma yönelik saldırı istihbaratları alıyorum. Almanya'ya gidersem uyuşturucu kuryeliğinden tutuklanacağım söylendi. Daha sonra çantam çalındı. Şimdi de evim hedef seçildi. Kimseden korkumuz yok." dedi.