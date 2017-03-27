Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da, polise mukavemet gösteren ve vatandaşların Suriyeli sanarak tepki gösterdiği genç, polis tarafından linç edilmekten kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda, sözlü tartışmanın ardından kız arkadaşına fiili saldırıda bulunmak isteyen Mehmet K'ya, bölgedeki polis ekipleri müdahale etti.

Polise mukavemet gösteren Mehmet K'yı Suriyeli zanneden çevredeki vatandaşlar, bu kişiyi linç etmek istedi. Polis ekipleri tarafından kalabalıktan yaklaşık yarım saat sonra Mehmet K, kalabalığın sakinleştirilmesi için bölgede bulunan bir fırına götürüldü.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişi Mehmet K'ya tepki gösterdi.

Kalabalık dağılıncaya kadar fırında tutulan Mehmet K, alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından zırhlı çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek emniyete götürüldü.

Öte yandan emniyet yetkilileri, olayın ardından bazı sosyal medya hesapları üzerinden Suriyelilere karşı provakatif paylaşımlarda bulunulduğunu belirterek, vatandaşlardan söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi uyarısında bulundu.