Aksaray malaklısı ilgi odağı oldu

Ana vatanı Aksaray olan dev çoban köpeği, Bursa'da düzenlenen Anadolu Günleri'nin ilgi odağı oldu.

Aksaray'dan gelen 4 yaşındaki Reis isimli köpek, Merinos AKKM'de Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Günleri'nde ilgi odağı oldu.

80 İLA 120 KG AĞIRLIĞINDA

Aksaray malaklısı cinsi köpekler yetiştiren Mahmut Teke, "Aksaray'dan geliyorum. Malaklı cinsi köpekleri besliyoruz. Bu tip tanıtımlara geliyoruz. Bu köpek koruma köpeğidir. Müzelerde, tören yerlerinde bekçilik yapar. Aynı zamanda çoban köpeği olarak da kullanılır. Yetişkin bir Aksaray malaklısı 80 ila 120 kilo arasındadır. Boyu bir metreyi geçer" diye konuştu.



Vatandaşlar, Aksaray malaklısı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.