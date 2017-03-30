Bursa'da 'çöpe atılan para' seferberliği!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kadın eşinin kira için biriktirdiği parayla mücevherlerini yanlışlıkla çöpe attı. İhbarla harekete geçen Yıldırım Belediyesi ekipleri, kamyondan boşaltılan 5 ton çöpte 4 saat süren çalışmayla paraları buldu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşın mağduriyeti için seferber olan ekibini ödüllendirdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Yanbol Sokak'ta ikamet eden Ahıskalı Makmidov ailesi hüzün ve mutluluğu aynı gün içerisinde yaşadı. Mehmet Makmidov, kira için bir miktar para ayırıp bir poşete koydu. Eşi ise temizlik yaparken paraların olduğu poşeti ve bir miktar mücevheri yanlışlıkla çöpe attı. Olayın üzerinden 2 saat geçtikten sonra durumun farkına varan Mehmet Makmidov, telaşla Yıldırım Belediyesi'ni arayarak yardım istedi.

DİDİK DİDİK ARANDI

Makmidov'un başvurusu üzerine harekete geçen Yıldırım Belediyesi, öncelikle araç takip sistemi üzerinden çöpleri alan aracın yerini tespit etti. Sonra Yıldırım Belediyesi'nin gönderdiği özel araçla evinden alınan Mehmet Makmidov'un nezaretinde boşaltılan 5 tonluk araç didik didik arandı. 4 saat süren çalışmanın sonunda paranın olduğu poşet bulunarak Mehmet Makmidov'a teslim edildi.

Parayı ev kiralarını ödemek için ayırdığını söyleyen Mehmet Makmidov, "Belki çok büyük bir para değil ama bizim çok önemliydi. Olay yaşandığında eşim de ben de çok üzüldük. Yıldırım Belediyesi'ne başvurduk. Sağ olsunlar, ilk andan itibaren bizimle çok ilgilendiler. Onların özverili çalışması sayesinde paramız bulundu ve yaramıza merhem oldu. Başta Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

"EMANETE SAHİP ÇIKTIK"

Makmidov ailesinin parasını bulan Taşkın Memo, Birol Ateş ve Mesut Uçar'dan oluşan temizlik ekibini makamında ağırlayan Yıldırım Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsani değerlerin büyük bir erozyon yaşandığı günümüzde arkadaşlarımızı, vatandaşımızın emanetini iade etmek için gösterdikleri özveriden ötürü kutluyorum. Bu, bizi güçlü toplum yapan hasletlerimizin yansımasıdır. Böyle bir ekiple çalışmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Başkan Edebali, daha sonra örnek bir davranışa imza atan ekibi ödüllendirdi.