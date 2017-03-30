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İzmir'de otel yangını

AA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 21:14
İzmir'de otel yangını
İzmir'de otel yangını

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Pamucak sahilindeki 5 yıldızlı bir otelde tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, otelin konferans salonunda çıktığı tespit edilen yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Bu arada ilçe Kaymakamı Ayhan Boyacı da otele giderek durum hakkında bilgi aldı. Yangın esnasında otelde konaklayan kimse bulunmazken binada hasar oluştu.