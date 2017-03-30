X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kanser hastası son tahlilleri kötü çıkınca intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

hastası son tahlilleri kötü çıkınca etti

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 10:14
Kanser hastası son tahlilleri kötü çıkınca intihar etti
Kanser hastası son tahlilleri kötü çıkınca intihar etti

'da bir süredir bağırsak iyle mücadele eden şahıs, son tahlilleri kötü çıkınca 2 katlı evinin damından atlayarak etti.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde ikamet eden emekli Fehmi Demir (66), bir süre önce bağırsak ine yakalandı. Hastanede tedavi gören Demir, birkaç gün önce hastalığının son durumunu öğrenmek için yeni tahliller yaptırdı. Son yaptırdığı tahlillerde hastalığın daha da kötüye gittiği ortaya çıkınca Demir'in psikolojisi bozuldu. Fehmi Demir, ikinci katı inşaat olan evinin damına çıkıp buradan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Demir'i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI YIKILDI

Fehmi Demir'in eşi ve yakınları cenaze başında gözyaşlarına boğuldu. Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

BENZER HABERLER