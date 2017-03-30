Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 30 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 493'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 3, 35, 38, 40 ve 54 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca on altı milyon beş yüz yirmi yedi bin otuz yedi lira elli altı kuruş (16.527.037,56 TL) haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 493'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 3, 35, 38, 40 ve 54 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca on altı milyon beş yüz yirmi yedi bin otuz yedi lira elli altı kuruş (16.527.037,56 TL) haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 16 milyon 527 bin 37 lira 56 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 66 kişi 13 bin 719 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 306 kişi 225 lira 70'er kuruş, 3 bilen 99 bin 956 kişi 16 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 556 bin 625 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 569 bin 556 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 437 bin 20 lira 33 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 8'inci kez devretmiş oldu.