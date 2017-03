Servetin fotoğrafı

İngiliz One Direction grubunun üyeleri 25 yaşın altında... Ancak her birinin 50 milyon sterlinden (yaklaşık 226 milyon TL) çok parası var

İngiltere'de One Direction isimli müzik grubunun üyeleri para basıyor! İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; her biri henüz 25 yaşın altında olan grup üyeleri ömürlerinin geri kalanında hiç çalışmasalar bile kendileri için yeteri kadar servete sahip. Grubun her üyesinin 50 milyon sterlini (yaklaşık 226 milyon TL) olduğu belirtilen haberde, genç şarkıcıların geçen yıl Sunday Times'ın 30 yaş altındaki milyonerler listesine girdikleri hatırlatıldı. Gruptan ayrılan ve solo çalışmalar yaşan Zayn Malik'in 51 milyon sterline sahip olduğu belirtilirken, kendi başına yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan 23 yaşındaki Harry Styles ise 56 milyon sterlinlik serveti ile One Direction'ın en zengin ismi oldu. Birlikte çıkardıkları albümleri dünya çapında 20 milyondan fazla satan grup üyeleri müzik kariyerlerinin yanı sıra bir süredir Hollywood filmlerinde de rol almaya başlayarak hem ünlerini hem de servetlerini katlamaya devam ediyor.