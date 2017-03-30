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TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 09:26
TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

’nin Develi ilçesinde TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında meydana gelen nda İrfan Y. yönetimindeki 38 UK 630 otomobil ile karşı şeritten gelen A.F. yönetimdeki TIR'la çarpıştı.

KARI KOCA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil sürücü İrfan Y. (62) ve eşi Ayşe Y. (58) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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