Ünlü oyuncuya büyük şok

Oyuncu Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı. 5 saat gözaltında tutulan İdiz, hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Nurseli İdiz'in polise mukavemet suçundan değil, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bulunan dosyada ifade vermesi için arandığını söyledi. İfade için bir hafta süre verilen ünlü oyuncu daha sonra serbest bırakıldı. Havalanında gözaltına alındığını söyleyen İdiz yaşadıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkımda açılan davada ifade vermediğim için gözaltına alındım. Yani bir yanlışlık nedeniyle bunlar yaşandı."