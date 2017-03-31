Doktordan temiz Kara Şimşek

Çankırı'da doktor Cem Dilmen'in (41) modifiye ettiği TOFAŞ'ın Serçe modeli aracına bakan dönüp bir daha bakıyor. Eski model araçlara merakı olan Dilmen arabasını, bir döneme damga vuran "Kara Şimşek"e benzetti. Çankırı'da herkesin sevgilisi olan otomobili görenler selfie çekiyor, korna çalıp selektör çakıyor. Klasik arabalara merakı olan ürüloji doktoru Dilmen, babasına ait olan ve yıllar önce sattığı otomobili bulup onarmak istedi. Ancak bulduğunda araç onarılamayacak haldeydi. Onun yerine arkadaşının tavsiyesiyle TOFAŞ'ın Serçe model arabasını alıp aracı baştan sona yeniledi. Hastane çıkışında her gün aracın başına gidip ilgilendiğini söyleyen Dilmen, "Kaporta ustasıyla beraber aracı komple elden geçirdik. Tabanını soyup pasını giderdik, inşaatlarda kullanılan ses yalıtım malzemeleriyle kapladık. Önünü de komple yeniledik. Ses sistemi koyduk. Araca merkezi kilit montajı yaptık, camları otomatik hale getirdik, bagaj kapağı bile sensörle uzaktan açılabilir şekilde dizayn edildi. Tüm parçalar yenilendi" dedi.