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'den İstanbul'a uyarı!

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 08:35 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 08:40
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'da şiddetli beklendiğini belirterek vatandaşları uyarırken, 6 ila 8 kuvvetinde fırtınanın (50-75 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6-8 şiddetinde (50-70 km/saat) hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtirek, kuvvetli ya karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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