X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika haberi... Ankara'da silahlı saldırı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

haberi... 'da silahlı saldırı: 5 yaralı

  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 23:04 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 23:05
Son dakika haberi... Ankara'da silahlı saldırı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Başkent’te, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 1’i kadın 5 kişi yaralandı.

'da kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı. Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi araçla olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Saldırıda, Erkan G., Sevinç K., Hüseyin K., Hasan E. ve Enver G.'nin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



17 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin saldırının gerçekleştiği alanda yaptığı çalışmalarda 17 adet boş kovan bulundu. Öte yandan, mermilerden bazılarının bir araca isabet ettiği görüldü.

BENZER HABERLER