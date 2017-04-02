Genç kızdan anneye gasp oyunu!

Annesi tarafından evde elleri bağlı halde yerde bulunan genç kız, "hırsızlar tarafından darp edilip, soyulduğunu" iddia etmişti... Apartmandaki sesli kayıt yapan kameralar incelendiğinde tüm bunların 'oyun' olduğu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe günü Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde bir kadının evine giren hırsızlar tarafında darp edilerek soyulduğu ve hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 28 yaşındaki E.D.'yi hastanede buldu. E.D., iki kişinin evine kargo şirketi çalışanı olduklarını söyleyerek geldiklerini ve içeriye zor kullanarak girdiklerini iddia etti. Almanya'da okuduğunu, bilgisayar uzmanı olduğunu söyleyen E.D. kendisini darp eden erkek iki saldırganın anten kablosu ile boğazını sıktıklarını, evlerinden annesine ait 2 bilezik ile birlikte 800 Euro'yu aldıklarını anlattı. Polisin bilgisine başvurduğu anne F.D. eve geldiğinde kızını yerde yatar ve bağlı halde bulduğunu belirtti. Görgü şahidi ve apartmana giriş-çıkışı gösteren kamera kaydı bulamayan polis, apartmanın üst katlarında sesli kayıt yapan bir kamera tespit etti.

GÖRÜNTÜ DEĞİL SESSİZLİK ELE VERDİ

Kamera görüntüleri incelendi. E.D.'nin olayın yaşandığını iddia ettiği zaman diliminde, oturduğu dairenin kapı zilinin hiç çalmadığı saptandı. Durum E.D.'ye aktarılınca olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. E.D., 7 bin liralık 2 bilezik ve 800 Euro'yu Almanya'da yaşayan ağabeyine gönderdiğini, annesinin fark etmemesi için bu şekilde bir plan yaptığını itiraf etti. İddiaya göre olayı gasp gibi göstermek için antenin kablosu ile kendi boğazını sıktığı ve bağladığı ortaya çıkan E.D. hakkında yasal işlem yapıldı. "Suç uydurma" suçlamasıyla hazırlanan dosya savcılığa gönderildi.

Anne F.D. (solda) eve geldiğinde kızını yerde yatar ve bağlı halde bulduğunu belirtti.

Hürriyet