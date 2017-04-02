Güdük Necmi’nin son fotoğrafları

Halit Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe babasının son fotoğraflarını SABAH okuyucuları ile paylaştı. Akçatepe “Onun en büyük ilacı aile ortamındaki sevgiydi” dedi

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin (79) kızı Ebru Akçatepe babasının son günlerini anlattı. Ebru Akçatepe, babasının son zamanlarında sürekli olarak ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyerek "Onun en büyük ilacı aile ortamındaki sevgiydi. O da bu sevgiyi sürekli olarak ailesi ve çok sevdiği torunu Zeynep ile yaşıyordu. Onu kucağından indirmez, öpmeye doyamazdı. Zeynep de dedesi için sürekli sevgi dolu mektuplar yazardı. Son yazdığı mektubu doğum gününde vermişti" dedi. Babasının ölmeden önce çekilmiş son fotoğraflarını ve torunun Akçatepe'ye yazdığı son mektubu SABAH'la paylaşan Ebru Akçatepe, ilk kalp krizini Kemal Sunal'ın cenazesinde geçirmişti. Dördüncüsü ve sonuncusu da bu oldu. Her şey iyi gidiyordu. Ailesiyle çok mutluydu. Son zamanlarda fizik tedaviye başlamıştı. Ben onun hep yanındaydım. Bazen Bodrum, bazen İstanbul'da kalıyorduk. Sevdikleri de sağolsun sürekli aradı, sordu. Son günlerinde çok mutluydu. O sanatıyla ünlüydü. Magazin haberleri ile değil" diye konuştu.





Torunu Zeynep Bozatlı'nın dedesine yazdığı son mektupta "Dedeciğim, mutlu yıllar sana. Seni çok seviyorum. Sana mutlu yıllar diliyorum. Hemen iyileş de seninle oyunlar, yüzmeler her şeyi yapayım' sözleri yer aldı.?



SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Akçatepe için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde özel bir tören düzenlenecek. Usta sanatçı daha sonra Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.