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bugün son yolculuğuna uğurlanacak

  • Giriş Tarihi: 2.4.2017 08:49 Güncelleme Tarihi: 2.4.2017 08:52
Halit Akçatepe bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Halit Akçatepe bugün son yolculuğuna uğurlanacak

, Cuma günü evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akçatepe, bugün son yolculuğuna uğurlanacak...

Cuma günü evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın efsanesinin si hakkında detaylar belli oldu. Kızı Ebru Bozatlı, nin kardeşi Itır'ın yurt dışından gelmesi beklendiği için hafta başında yapılacağını söylemişti.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Yeşilçam'ın usta ismi Akçatepe için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da tören yapılacak. 'nin cenazesi öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

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