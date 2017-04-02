Halit Akçatepe bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Halit Akçatepe, Cuma günü evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akçatepe, bugün son yolculuğuna uğurlanacak...
Cuma günü evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın efsanesinin cenazesi hakkında detaylar belli oldu. Kızı Ebru Bozatlı, cenaze töreninin kardeşi Itır'ın yurt dışından gelmesi beklendiği için hafta başında yapılacağını söylemişti.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Yeşilçam'ın usta ismi Akçatepe için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da tören yapılacak. Halit Akçatepe'nin cenazesi öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.