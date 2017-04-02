İşte yeni dünyanın yeni haber kanalı

Türkiye’nin dünyadaki sesi aNEWS, yarın yayın hayatına “merhaba” diyor. İngilizce yayın yapacak olan aNews, sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya’da yüzmilyonlarca kişiye ulaşacak

Türkiye'nin yeni haber kanalı aNEWS, yarın yayın hayatına başlıyor. Kanal uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getirecek. Yeni dünyanın yeni haber kanalı, Türkiye'nin ve kısık seslerin dünyadaki sesi olacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun tecrübesi ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken kanal, dünyadaki birçok kanalın söyleyemediğini söyleyen bir haber kanalı olmayı hedefliyor. Türkiye'yi tüm dünyanın anlayacağı bir dilde, İngilizce yayınla, anlatmak için yola çıkan aNEWS, Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Kanal, 175 ülkede ve Türkiye'de 81 ilde 375 ilçede yüzlerce muhabiri ile anında sıcak haber ve gelişmeleri seyircisiyle paylaşacak. aNEWS'i izleyenler, ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Belçika, Hollanda, Çin, Yunanistan, Afganistan ve İran gibi nice ülkedeki muhabir sayesinde haberlere en kısa sürede ulaşacak. Kanalın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon gibi 81 ilde de anında canlı yayın imkânı ve muhabir ağı var.



İLK YAYIN 1.1 MİLYAR KİŞİYE

aNEWS sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Rusya'da yüz milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Turksat 4A Uydusu ile AB ülkeleri, İran, Rusya, Balkan ülkelerine ulaşırken; Es'hailSat uydu erişimi üzerinden Azerbaycan, Gürcistan, İspanya, Portekiz, Sudan, Yemen, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, İran, Mısır, Fas, Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Moritanya, Tunus, Cezayir, Somali ve birçok ülkeden rahatça izlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Pay TV aracılığı ile aNEWS'e erişim sağlanabilecek. aNEWS'in dünya genelinde ulaşılabilir olduğu mecralar göz önünde bulundurulduğunda kanal başlangıç olarak 1.1 milyar kişiye ulaşma kapasitesine sahip.



aNEWS frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu Frekans: 11999 Mhz Symbol Rate: 11666 FEC: 3/4 Polarizasyon: V ( Dikey ) Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk 140. Kanal

Tivibu 188. Kanal

D- Smart 289. Kanal

Teledünya 6. Kanal

Turkcell TV



Derviş UĞURLU / SABAH