Üniversiteli kıza cinsel istismara 10 yıl 10 ay hapis cezası!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde üniversiteli kıza cinsel tacizden yargılanan evli ve 2 çocuk babası 34 yaşındaki Kıvanç Y., Yargıtay’ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Gelendost'ta 2010 yılında, o dönem Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gelendost Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi 26 yaşındaki F.Ç. adlı kadınla gönül ilişkisi bulunan Kıvanç Y., hakkında açılan 'cinsel taciz' davasında 2 yıl yargılandıktan sonra beraat etti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek sanığın beraat kararını bozarak yeniden yargılanması için dosyayı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Geçen yıl şubat ayında bozma kararı üzerine taraflar yeniden duruşmaya çağrıldı. Duruşmalara katılmayan sanık Kıvanç Y. hakkında yakalama kararı çıkarılarak 2 ay önce tutuklandı.

'BUNU SANA ÖDETİRİM'

Yalvaç Adliyesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Kıvanç Y., yakınları ve avukatları katılırken, mağdur F.Ç. katılmadı. Duruşmada bozma kararına karşı yeniden ifadesi alınan Kıvanç Y., F.Ç. ile uzun süreden beri arkadaşlıkları bulunduğunu ve defalarca para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürerek, "Olay günü F.'nin isteği üzerine Gelendost'tan Yalvaç'a geldik. Saat 23.00 sıralarında bir kafeteryaya oturmak için geldik. Ancak F. burada daha önce para karşılığı ilişkiye girdiği başka birinin arkadaşlarını görünce içeri girmeyerek bankaya gitti. Beni dışarıdan arayarak oraya gelmeyeceğini söyleyince dışarı çıktım ve beraber Gelendost'a döndük. Yurdun önünde araçtan indiği sırada bu ilişkiyi bitirmemiz gerektiğini, ilçede dedikodular çıktığını, aile düzenimin bozulacağını söyledim. Araçtan inerken bana 'Bunu sana ödetirim. Görürsün sen' diyerek gitti. Sonra da şikayetçi olmuş. Beyanlarını kabul etmiyorum. Bana iftira atıyor" dedi.

'ARKADAŞLARIYLA BERABER KUMPAS KURDULAR'

Mahkeme başkanının F.Ç'nin ifadesini okuyarak, "Yalvaç, Gelendost arasında ormanlık bir alana götürdüğün ve burada kendisine cinsel tacizde bulunduğun, daha sonra orada bırakman üzerine mağdurun arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istediği söyleniyor, bu iddialara ne diyeceksin?" diye sorması üzerine Kıvanç Y., "Böyle bir şey mümkün değil. Ben kendisini zorla alıkoysam Yalvaç'ta kendi başına dışarı çıktığı esnada polisten ya da dışarıdaki onca insandan pekala yardım isteyebilirdi. Neden polisi aramamış da arkadaşlarını aramış? Arkadaşları ile beraber kumpas kurdular, amaçları benden para sızdırmaktı" diye yanıt verdi.

Mahkeme heyeti sanığa son sözünü sordu. Sanık Kıvanç Y., "Suçsuzum. 2 çocuğumun ölü yüzünü göreyim ki ben böyle bir suç işlemedim. Bana atılmış bir iftiradır. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Sanık 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan toplam 10 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.