Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.4.2017 15:11 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 15:14
Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Pınarbaşı Belediye Başkanı , Pınarbaşı ilçesinden ’ya geldiği sırada geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden 'daki bir toplantıya katılmak üzere gelen AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Sinan Yılmaz idaresindeki 37 RD 428 resmi plakalı otomobil, Kırcalar mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü Sinan Yılmaz ile Pınarbaşı Belediye Başkanı ve araçta bulunan Emin Kara yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi
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