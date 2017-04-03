Güdük Necmi’ye veda

İstanbul’da önceki gün yaşamını yitiren “Hababam Sınıfı”nın Güdük Necmi’si, usta oyuncu Halit Akçatepe gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy'deki evinde cuma günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren 79 yaşındaki Halit Akçatepe için dün ilk tören ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ünlü sanatçılar Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Hababam Sınıfı'ndan arkadaşları Ahmet Arıman ile Tuncay Akça katıldı. Sanatçının hayatından kesitlerin yer aldığı kısa tanıtım filminin gösterimiyle başlayan törende, Akçatepe'nin ilk eşi Tülin, ikinci eşi Rezzan Akçatepe'yle kızları Itır, Ebru, Günsu Akçatepe ve torunları taziyeleri kabul etti. Törende konuşanlar, Akçatepe'nin saygın karakterine ve herkes tarafından sevilmesine dikkat çekti.



'75 YILDIR AYRILMADIK'

Kızı Ebru Akçatepe: Babamla bugün ilk kez birlikte aynı sahnedeyiz. Oysa daha önce bunu yapabilirdik. Kısmet olmadı maalesef. Çünkü ben onun izinden yürüyerek tiyatrocu oldum. Ailemizin sanat bayrağını omzumda taşıyorum.

Oyuncu Ferdi Merter: Onunla 4-5 yaşındayken tanıştık ve 75 yıldır ayrılmadık. Anılarımızı anlatmaya kalkarsam bu gece burada kalmanız gerekir. Rahmetli Aliye Rona ablamız, 'Sizi ne zaman evlendireceğim' diye takılırdı bize. Hiçbir anımız ayrı geçmezdi.



ÇOK HATIRA BİRİKTİRDİK

Sanatçı Erol Evgin: Akçatepe'yle yaklaşık 50 yıldır tanışıyorduk. "Renkli Dünya" adlı filmin yanı sıra aynı sahneyi de paylaştık. Ailece görüşürdük. Çok büyük bir sanatçıydı. İçi dışı bir... İçi de o tebessümü gibiydi. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış, tüm sıkıntıları mizahla aşmış, ömrünü sanatına adamış çok değerli bir dostumu yitirdim. Emel Sayın, Berhan Şimşek gibi isimlerin de sahneye çıktığı törende "Hababam Sınıfı" oyuncuları adına Bülent İğdiroğlu konuştu. Sanatçı Emel Sayın, "Çok hatıra biriktirdik. Onun filmlerini izlemeye devam edeceğiz. Filmleriyle gülmeye devam edeceğiz. Nurlar içinde uyu canım arkadaşım" dedi.



DUALARLA UĞURLANDI

Hababam Sınıfı'nda "bacaksız" lakabıyla tanınan Tuncay Akça ise "Yeşilçam'ın devleri teker teker gidiyor. Kemal Abi (Sunal), Tarık Abi (Akan) gibi... Benim yaşım onlara göre çok daha küçüktü. Benim hocalarım ve abilerim oldular her zaman" diye konuştu. Halit Akçatepe'nin naaşı, CKM'deki törenin ardından cenaze namazı için Şakirin Camisi'ne götürüldü. Akçatepe, cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Karacahmet Mezarlığı'nda defnedildi.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam Halit Akçatepe'nin ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Merhum sanatçının kızlarından Ebru Akçatepe ile görüşen Erdoğan, sanat dünyamızdan bir yıldızın daha kaymasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçatepe'nin geride bıraktığı eserleriyle gelecek kuşaklar tarafından da hayırla anılacağını belirtti.