X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER ‘Kadın dövene bu ceza az’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

‘Kadın dövene bu ceza az’

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 3.4.2017
‘Kadın dövene bu ceza az’
‘Kadın dövene bu ceza az’

eski sevgilisini darp ettiği için 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan ’in cezasına itiraz etti

Yeraltı dünyasının tanıdık isimlerinden , geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Çakır'a ayakkabıyla vurmaya başladı. Darp edilen genç kadın, bir eve sığınarak canını kurtardı. Savcılık, Özbizerdik'e dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özbizerdik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi üzerine zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Davada katılan sıfatıyla bulunan bulan , cezaya itiraz etti. Bakanlık avukatı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde "Mahkeme, Özbizerdik tarafından işlenen kusurun yoğunluğunu, suçun işleniş biçimini, meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne bir kez daha almalıdır. Melis Çakır'a yönelik eylemler üst sınırdan cezalandırılmalıdır. İndirim hükümlerinin uygulanması yasaya aykırıdır. Hak ve adaletin yerini bulması amacıyla indirim kararları iptal edilmelidir" dedi.

BENZER HABERLER