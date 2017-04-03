‘Kadın dövene bu ceza az’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski sevgilisini darp ettiği için 7 yıl 6 ay hapse çarptırılan Onur Özbizerdik’in cezasına itiraz etti

Yeraltı dünyasının tanıdık isimlerinden Onur Özbizerdik, geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Çakır'a ayakkabıyla vurmaya başladı. Darp edilen genç kadın, bir eve sığınarak canını kurtardı. Savcılık, Özbizerdik'e dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özbizerdik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaçma şüphesi üzerine zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Davada katılan sıfatıyla bulunan bulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cezaya itiraz etti. Bakanlık avukatı tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde "Mahkeme, Özbizerdik tarafından işlenen kusurun yoğunluğunu, suçun işleniş biçimini, meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne bir kez daha almalıdır. Melis Çakır'a yönelik eylemler üst sınırdan cezalandırılmalıdır. İndirim hükümlerinin uygulanması yasaya aykırıdır. Hak ve adaletin yerini bulması amacıyla indirim kararları iptal edilmelidir" dedi.