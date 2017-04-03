Roma dönemine ait kazısına suçüstü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.4.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 13:48
Roma dönemine ait tarihi eser kazısına suçüstü

’in Menderes ilçesinde kazısı yapmaya çalışan 7 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Görece Mahallesi Değirmen sırtı bölgesi sit alanında yapan şahısların olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda, Roma dönemine ait Höyük ve leri bulmaya çalışan N.Ö. isimli şahıs gözcülük yaparken, Ö.B., H.Ö., B.K., M.A., Y.K. ve H.Ş. isimli 7 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların kazı yapmak için kullandıkları 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, ve 1 adet manivelaya jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

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Roma dönemine ait tarihi eser kazısına suçüstü
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