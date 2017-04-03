Roma dönemine ait tarihi eser kazısına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Görece Mahallesi Değirmen sırtı bölgesi sit alanında kaçak kazı yapan şahısların olduğu ihbarını alan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda, Roma dönemine ait Höyük ve tarihi eserleri bulmaya çalışan N.Ö. isimli şahıs gözcülük yaparken, Ö.B., H.Ö., B.K., M.A., Y.K. ve H.Ş. isimli 7 şahıs kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların kazı yapmak için kullandıkları 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, ve 1 adet manivelaya jandarma ekipleri tarafından el konuldu.