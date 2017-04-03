Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Son dakika hava durumu tahmini! Meteoroloji verilerine göre hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek yağış bekleniyor. Yağışlar, Cuma günü tüm yurtta etkili olurken, doğu bölgesinde kar şeklinde görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl ve Erzurum çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORUNA GÖRE... Meteorolojinin internet sayfasında yer alan hava durumu tahmin haritalarına göre Salı gününden başlayarak Cuma gününe kadar yurdun geniş kesiminde yağış bekleniyor. Yağışlar Salı günü Marmara'da etkisini gösterirken, Çarşamba günü; Ege'de iç kesimlerde de etkili olacak.



Perşembe günü de Marmara, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Karadeniz'in orta ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışlar Cuma günü tüm yurtta etkisini gösterecek









Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, zamanla yağmurlu 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14