Oyuncak tabancayla market soydu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde müşteri kılığında markete giren soyguncu oyuncak tabancayla kasiyeri etkisiz hale getirip, kasadan aldığı paralarla kaçtı. Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir markete müşteri gibi giren 20-25 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişi, marketten içecek ve leblebi aldıktan sonra yüzünü atkı ile kapatarak, kasaya yaklaştı. Soyguncu, kasada biriken 480 lirayı diğer kasiyer arkadaşına vermek için hazırlanan kasiyere, tabanca doğrulttu. Kasiyeri etkisiz hale getiren soyguncu parayı alıp kaçtı.



POLİS 'OYUNCAK' DEDİ

Şoke olan kasiyeri arkadaşları sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kamerasındaki görüntülerden, zanlının elindeki silahın oyuncak olduğunu bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis, soyguncunun peşine düştü.