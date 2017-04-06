Sepsis hastası Murat’ın yol hayali komşusuna rağmen gerçek oldu

Trabzon'un Yomra ilçesinde evine zor şartlarda ulaşan sepsis hastası Murat İnan'ın yol hayali komşusunun inadına rağmen gerçek oldu.

Yomra ilçesi Kıratli Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki sepsis hastası Murat İnan, arazi şartlarından dolayı evine zor koşullarda ulaşıyordu. Beton yol hayali kuran İnan, kendisini ziyaret eden Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'ndan evine kolay ulaşabilmek için yol yapılmasını istedi. İnan'ın bu talebini geri çevirmeyen Başkan Sağıroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek yol için çalışmaları başlattı. Yol çalışmalarının başlamasının ardından İnan'ın komşusu arazisinin bir bölümünün yola gidecek olması nedeniyle makinelerin çalışmasını istemeyerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemeye taşınan konuya rağmen beton yol hayali gerçekleşen İnan, artık evine kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecek. Mahkemeden çıkacak karara saygı duyduklarını belirten Başkan Sağıroğlu, gerekirse yola katılan arazinin parasını cebinden ödeyeceğini söyledi.