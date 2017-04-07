2 yıl sonra başsız cesedini gördüler

Edinilen bilgiye göre, dün sabah Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkan bir çoban, mezarlıktaki ormanlık alanda çam ağacı altında bir ceset görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis, erkek cesedinin başı, el ve ayaklarının olmadığını gördü. Polisin yaptığı incelemede, el ve ayakların hayvanlar tarafından yendiği tespit edildi. Polis, cesedin başını çevrede aradı ancak bulamadı. Polis, cesedin başının da hayvanlar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendiriyor.

AİLESİ 2 YILDIR GÖRMÜYORDU



Polisin yaptığı inceleme sonucunda şahsın, 21 yaşındaki Yunus Arıcı olduğu belirlendi. Ayrıca, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yunus Arıcı'nın ailesinin 16 Şubat'ta kayıp başvurusu yaptığı, başvuruda ailenin "Çocuğumuzu 2 yıldır göremiyoruz, 16 Şubat'tan bu yana da irtibat kuramıyoruz. Daha önce telefonda görüşüyorduk" dediği öğrenildi.



Polis olay yerinde yaptığı çalışmada Arıcı'nın yaklaşık 1.5 ay önce kendini ağaca astığını, kimse fark etmediği için bir süre sonra kafası koparak yere düştüğünü tespit etti. Arıcı'nın cesedi inceleme yapılması için adli tıp kurumu morguna getirildi. Polis cesedin Yunus Arıcı'ya ait olduğunu belirledi ancak ailesi Arıcı'yı 2 yıldır görmediği ve başı olmadığı için teşhis edemedi. Bu nedenle anne ve babadan DNA örneği alındı. Bu örnek sonucunda cesedin Arıcı'ya ait olup olmadığı kesinlik kazanacak.