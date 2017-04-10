Kas erimesine karşınar

Belçika'daki Louvaine Üniversitesi'nden bilim insanları, nar
ın insan bedeni üzerinde ilginç bir etkisini ortaya çıkardı. Araştırmada narın, kas dokusunu korumaya ve kaslanmaya yardımcı olduğu tespit edildi. "Urolithin B" isimli maddenin kas dokusunu erimeye karşı koruduğu ve kasların gelişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. "Urolithin B," "ellagitannin" içeren nar kabuğu, çilek, böğürtlen ve ceviz yenince insan bağırsağı tarafından üretilen bir tür bileşik olarak biliniyor. Yeterli düzeyde egzersiz yapılmadığında kas dokusu erimeye başlıyor. Yüzde 40'ı kaslardan oluşan insan vücudunda büyük kas kaybının ölümcül etkisi olabiliyor. Bu nedenle Belçikalı bilim insanlarının nar hakkında tespit ettiği bulgu büyük önem taşıyor.
VİRÜSLERE KARŞI KORUYOR
Canlılarda genel olarak hormon olarak işlev gören steroidler de kas gelişiminde ve kasların erimesini önlemede önemli bir rol oynuyor. Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu ateş düşürücü, anti bakteriyel bir etkiye sahip ve virüslere karşı koruma da sağlıyor. Nar bazı kanser tiplerine karşı savaşmakta ve nörolojik sorunlara da iyi geliyor. İsviçre'deki Lozan Federal Politik Okulu'nun geçen yıl sonuçlarını duyurduğu bir araştırmada, "Urolitjin A" isimli bileşiğin de kas kalitesini geliştirdiğini tespit etmişti. "Urolithin B" gibi insan bağırsağındaki nar, çilek ve ceviz yenince sentezlenen Urolithin A'nın kasların niceliğinden çok niteliğini artırdığı belirtiliyor.