Okuma azmi belgesel oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline konu olan 3 çocuk annesi Handan Çetir
, zorlu yaşam koşullarına rağmen çocukluk hayali olan üniversiteye girerek, okuma aşkının sınır tanımadığını gösterdi. Ortaokuldan mezun olduktan sonra 17 yaşında evlenen ve 7 yıl sonra eşi vefat eden 53 yaşındaki Çetir, 3 çocuğuna yıllarca hem annelik hem de babalık yaptı. Çetir, zorlu yaşam mücadelesine rağmen okuma azminden hiçbir şey kaybetmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayat hikayelerini belgeselleştirdiği, kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını, koşulların zorlanabileceğini gözler önüne seren ve bulundukları illerdeki halk kütüphanelerinin müdavimleri olan dört "kitap kurdu"ndan biri olan Çetir, tek tercihle Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandı. İkinci sınıf öğrencisi Çetir, "Dışarıdan okuma imkanım doğdu, açık öğretim lisesine kayıt oldum. Bir dönem evde çalıştım, ikinci dönem dükkan açtım. Hem dükkanı çalıştırdım hem liseyi bitirdim. Yeğenlerim falan çok istediler üniversite sınavına girip üniversite okumamı. Kızım Bartın Üniversitesi'ni kazandı. Dükkanını kapatıp kızımla Bartın'a yerleştim. O üniversite okurken ben de halk eğitim kurslarına gittim. 'Ben niye okumayayım.' diye düşündüm. Kızımla anlaştık, üniversite sınavına girdik, istediğim bölüm olan geleneksel el sanatlarını bölümünü işaretledik. Tek tercihle buraya yerleştim" diye konuştu.