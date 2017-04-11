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AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 11.4.2017 20:09
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!

'te 4 köy ve mezralarında ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" merkeze bağlı Aşağıölek, Yukarıölek, Yukarıbalcılar ve Aşağıbalcılar köylerinin bütün mahalle ve mezralarında, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 12 Nisan çarşamba günü saat 00.00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!
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